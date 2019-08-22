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Украинский боксер Александр Усик. Фото: Трибуна

Российский боксер стал первым соперником Усика в супертяжелом весе — СМИ

22 авг 2019, 10:55
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Дебютный бой украинца Александра Усика в супертяжелом весе состоится против 33-летнего российского боксера Андрея Федосова.

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Спортсмен из РФ дал согласие встретиться с украинцем 12 октября в Чикаго. Таким образом Федосов заменит Карлоса Такама, поскольку бой с камерунцем был сорван. Об этом сообщает BoxingScene.

Российский боксер провел на профессиональном ринге 34 поединка. Он покидал ринг в качестве проигравшего трижды. В 2004 году его победил Александр Миленко, в 2010 — Лэнс Уитакер. Последний проигрыш состоялся в 2014 году, когда соперником был Брайант Дженнингс.

Андрей Федосов обладает хорошим ударом, часто нокаутирует своих соперников. В 31 поединке он досрочно завершил 25 боев. Россиянин в последний раз боксировал против Джоуи Давейко в октябре 2018 года, когда победил по очкам.

Ранее сообщалось, что Александр Усик впервые будет драться в статусе супертяжа 12 октября. Дебютный бой украинца пройдет на Wintrust Arena в американском Чикаго.

Напомним, в июне Александр Усик остался без чемпионских поясов в тяжелом весе, поскольку заявил о переходе в супертяжелый вес. Украинец должен был драться с камерунцем Карлосом Такамом 25 мая, но из-за травмы дебют Усика в супертяжелом весе перенесли на осень.


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