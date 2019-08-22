Условия Зеленского по возвращению РФ в G8 не понравились РФ. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n125813-moskva-nazvala-nelepym-zayavlenie-zelenskogo-o-vozvraschenii-rossii-v-bolshuu-vosmerku.html

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Министерство иностранных дел РФ отреагировало на заявление президента Владимира Зеленского о возвращении России в состав «Большой восьмерки».

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Заявление украинского лидера российские дипломаты назвали «бессмысленным набором букв». Соответствующий комментарий сделал спикер МИД России Мария Захарова на собственной странице в Facebook.

По словам Захаровой, фраза Зеленского «Россия готова снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии» сформулирована неграмотно, поскольку Россию G7 обсуждает регулярно. Представитель российского МИД отметила, что от Зеленского ждут сигналов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повторное присоединение России к составу «Большой семерки» возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Как известно, Российскую Федерацию исключили из состава G8 после оккупации Автономной Республики Крым и начала боевых действий на Донбассе.