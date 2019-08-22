Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Условия Зеленского по возвращению РФ в G8 не понравились РФ. Фото: president.gov.ua

Москва назвала нелепым заявление Зеленского о возвращении России в «Большую восьмерку»

22 авг 2019, 10:22
999

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на заявление президента Владимира Зеленского о возвращении России в состав «Большой восьмерки».

Loading...

Заявление украинского лидера российские дипломаты назвали «бессмысленным набором букв». Соответствующий комментарий сделал спикер МИД России Мария Захарова на собственной странице в Facebook.

По словам Захаровой, фраза Зеленского «Россия готова снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии» сформулирована неграмотно, поскольку Россию G7 обсуждает регулярно. Представитель российского МИД отметила, что от Зеленского ждут сигналов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повторное присоединение России к составу «Большой семерки» возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Как известно, Российскую Федерацию исключили из состава G8 после оккупации Автономной Республики Крым и начала боевых действий на Донбассе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Кропивницком застрелили адвоката: стали известны первые детали преступления (ФОТО)

Убийство адвоката Александра Иванова произошло в четверг, 22 августа, в городе Кропивницкий. Неизвестные расстреляли его из автоматического оружия и скрылись с места происшествия

Правовые новости
14:20
Новости партнеров
Загрузка...