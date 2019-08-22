Умови Зеленського щодо повернення РФ до G8 не сподобалися РФ. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125813-moskva-nazvala-bezgluzdou-zayavu-zelenskogo-pro-povernennya-rosiyi-u-velyku-visimku.html

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Міністерство закордонних справ РФ відреагувало на заяву президента Володимира Зеленського щодо повернення Росії до складу «Великої вісімки».

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Заяву українського лідера російські дипломати назвали «безглуздим набором літер». Відповідний коментар зробила спікер МЗС Росії Марія Захарова на власній сторінці у Facebook.

За словами Захарової, фраза Зеленського «Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії» сформульована неграмотно, оскільки Росію G7 обговорює регулярно. Представниця російського МЗС наголосила, що від Зеленського чекають сигналів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що повторне приєднання Росії до складу «Великої сімки» можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв’язнів та моряків.

Як відомо, Російську Федерацію виключили зі складу G8 після окупації Автономної Республіки Крим та початку бойових дій на Донбасі.