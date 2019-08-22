Гіперзвукову зброю розроблять зі США. Фото: e-news.su

https://racurs.ua/ua/n125812-armiya-ssha-nayblyjchym-chasom-otrymaie-giperzvukovu-zbrou-pentagon.html

Ракурс

Пентагон назвав терміни розробки в Сполучених Штатах Америки гіперзвукової зброї.

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На озброєння американської армії незабаром надійде гіперзвукова зброя. Про це заявив новий міністр оборони США Марк Еспер в інтерв’ю, передає DW із посиланням на телеканал Fox News Channel.

Думаю, це, ймовірно, питання пари років, якщо вам так завгодно, — зазначив Еспер.

Також міністр оборони прокоментував вибух ракети на російському військовому полігоні в Архангельській області, який трапився 8 серпня. Еспер вважає, що РФ намагається розширити свій стратегічний ядерний арсенал для боротьби зі США.

У червні Пентагон провів на авіабазі «Едвардс» Військово-повітряних сил США успішні випробування за участю стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress. Цей літак може бути мати на борту гіперзвукову зброю.

Нагадаємо, днями на острові Сан-Ніколас, штат Каліфорнія, американські військові успішно випробували крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд. Снаряд успішно вийшов з наземної пускової установки та точно уразив ціль після більш ніж 500 км польоту.

У відповідь президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія розроблятиме ракети середньої та малої дальності.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Російська Федерація припинили участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Вашингтон звинуватив Росію у порушенні угоди.