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Ракурс
Президент РФ Володимир Путін. Фото: Народна правда

Росія розроблятиме ракети середньої та малої дальності — Путін

21 сер 2019, 22:17
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Володимир Путін, президент Російської Федерації, заявив, що Росія розроблятиме ракети середньої та малої дальності.

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Готові ракети не розміщуватимуть доти, доки цього не робитимуть Сполучені Штати Америки в регіонах, наближених до РФ. Про це Путін заявив 21 серпня під час прес-конференції після зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє РІА «Новости».

Росія не розміщуватиме ракет, а ми будемо, звичайно, працювати над такими системами середньої дальності і меншої дальності, до тих пір поки в тому чи іншому регіоні світу не з’являться відповідні ударні системи американського виробництва, — запевнив глава РФ.

Путін додав, що розчарований випробуванням крилатої ракети, яке пройшло в США. Російський лідер наголосив, що такі дії можуть «загострювати ситуацію в світі».

Раніше повідомлялося, що днями на острові Сан-Ніколас, штат Каліфорнія, американські військові успішно випробували крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд. Снаряд успішно вийшов з наземної пускової установки та точно уразив ціль після більш ніж 500 км польоту.

Нагадаємо, у серпні Сполучені Штати припинили участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Вашингтон звинуватив Росію у порушенні договору і сказав, що це перешкоджає налагодженню відносин між Вашингтоном і Москвою.

Росія теж припинила участь у ДРСМД. Президент РФ Володимир Путін заявив, що російські конструктори та інженери почнуть працювати над створенням нових видів ракет.


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