Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: kommersant.ru

https://racurs.ua/ua/n125806-lavrov-vidreaguvav-na-chutky-pro-zvilnennya-ukrayinskyh-moryakiv-ta-politv-yazniv.html

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Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, прокоментував чутки про звільнення українських військовополонених моряків та політичних в’язнів.

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За його словами, просування у питанні обміну утримуваними особами між РФ та Україною вимагає узгоджень. Про це Лавров заявив 21 серпня на прес-конференції за підсумками переговорів з главою МЗС ФРН Гайко Маасом у Москві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Дипломат відзначив, що президенти України і Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін у ході двох телефонних розмов обговорювали загальний стан справ.

Вони говорили про загальний стан справ, насамперед, у врегулюванні ситуації на Донбасі, а також окремі аспекти двосторонніх відносин, в тому числі і ситуацію з особами, які утримуються по обидва боки російсько-українського кордону, — заявив Лавров.

Міністр запевнив, що для обміну політв’язнями потрібно узгодити конкретні правові, технічні та організаційні аспекти. Лавров наголосив, що потрібна «копітка робота на результат».

Нагадаємо, російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Росія поверне українських військовополонених моряків додому до кінця серпня. Зазначається, що відповідні переговори про обмін громадянами між Україною і Росією досягли фінальної стадії. Крім моряків, до України можуть повернутися також засуджені в Росії українці.