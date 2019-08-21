Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: kommersant.ru

Лавров відреагував на чутки про звільнення українських моряків та політв’язнів

21 сер 2019, 21:45
999

Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, прокоментував чутки про звільнення українських військовополонених моряків та політичних в’язнів.

Loading...

За його словами, просування у питанні обміну утримуваними особами між РФ та Україною вимагає узгоджень. Про це Лавров заявив 21 серпня на прес-конференції за підсумками переговорів з главою МЗС ФРН Гайко Маасом у Москві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Дипломат відзначив, що президенти України і Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін у ході двох телефонних розмов обговорювали загальний стан справ.

Вони говорили про загальний стан справ, насамперед, у врегулюванні ситуації на Донбасі, а також окремі аспекти двосторонніх відносин, в тому числі і ситуацію з особами, які утримуються по обидва боки російсько-українського кордону, — заявив Лавров.

Міністр запевнив, що для обміну політв’язнями потрібно узгодити конкретні правові, технічні та організаційні аспекти. Лавров наголосив, що потрібна «копітка робота на результат».

Нагадаємо, російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Росія поверне українських військовополонених моряків додому до кінця серпня. Зазначається, що відповідні переговори про обмін громадянами між Україною і Росією досягли фінальної стадії. Крім моряків, до України можуть повернутися також засуджені в Росії українці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини за 21 серпня: «Нафтогаз» пропонує запастися газом за літніми цінами, а Зеленський ініціював відтермінування штрафів за «євробляхи»

Головними новинами дня можна вважати повідомлення щодо українських військовополонених моряків та політичних в’язнів. «Нафтогаз» пропонує населенню купувати газ за літніми цінами та використовувати його взимку

Новини України
22:56

Штрафи за нерозмитнені «євробляхи» відтермінують: у Зеленського зробили важливу заяву

Українська влада відтермінує введення штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації. У команді президента Володимира Зеленського обіцяють розробити чіткі й прозорі правила розмитнення

Новини України
17:25
Новини партнерів
Загрузка...