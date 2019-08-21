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Український журналіст Роман Сущенко. Фото: Цензор.НЕТ

Сущенка та чотирьох політв’язнів перевели в СІЗО «Лефортово»

21 сер 2019, 21:13
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Політв’язня Романа Сущенка та ще чотирьох бранців Кремля перевели в СІЗО «Лефортово», де утримуються українські військовополонені моряки.

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У слідчому ізоляторів підтвердили переведення п’ятьох громадян України. Мова йде про Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Миколу Карпюка та Станіслава Клиха. Про це повідомляє «Медиазона» із посиланням на інформацію члена громадської спостережної комісії Євгенія Єнікєєва, який спілкувався з тюремниками.

Як відомо, українського журналіста Сущенка 4 червня 2018 року незаконно засудили у Росії до позбавлення волі строком на 12 років. Його звинуватили та визнали «винним» у шпіонажі на користь України. Минулої осені його етапували до колонії.

Раніше повідомлялося, що адвокат Марк Фейгін заявив, що український журналіст Роман Сущенко погодився відбувати термін ув’язнення в Україні. Нещодавно він підписав відповідні документи на пропозицію росіян.


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