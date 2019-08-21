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Ремонт мосту в Станиці Луганській готова розпочати Україна. Фото: Інформатор

Засідання ТКГ у Мінську: Україна готова почати ремонт мосту у Станиці Луганській

21 сер 2019, 20:37
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Ремонт мосту в Станиці Луганській Україна готова розпочати 22 серпня.

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Про це представники української сторони заявили в ході засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це 21 серпня повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

Українська сторона поінформувала представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдика про виконання взятих на себе зобов’язань по завершенню розмінування в районі мосту в Станиці Луганській та готовність почати ремонт переходу з першої половини дня 22 серпня 2019 року, — йдеться в повідомленні Оліфер.

Прес-секретар Кучми додала, що до початку ремонтних робіт необхідно демонтувати блокпост бойовиків самопроголошеної Луганської народної республіки. Київ наполягає, що демонтажні роботи повинні бути одночасними й дзеркальними. У Мінську домовилися, що всі роботи буде координувати спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Нагадаємо, українська сторона сьогодні 20 серпня почала демонтаж фортифікаційних споруд на ділянці розведення № 1 поблизу Станиці Луганської, однак представники збройних угруповань не приєднались до синхронного демонтажу. Таким чином бойовики самопроголошеної ЛНР зірвали проведення ремонтних робіт.

Джерело: Ракурс


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