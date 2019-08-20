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Ракурс
У Станиці Луганській не можуть відремонтувати міст через загрозу від бойовиків. Фото: Цензор

У Станиці Луганській не можуть відремонтувати міст через загрозу від бойовиків

20 сер 2019, 18:39
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У Станиці Луганській бойовики так званої «Луганської народної республіки» (ЛНР) знову зірвали проведення ремонтних робіт в районі мосту.

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Українська сторона сьогодні об 11.00 почала демонтаж фортифікаційних споруд на ділянці розведення № 1, однак представники збройних угруповань не приєднались до синхронного демонтажу. Про це повідомили у прес-служба Операції об'єднаних сил (ООС).

Також бойовики не допустили українську сторону до зруйнованої частини мосту для проведення ремонтних робіт та погрожували застосуванням зброї. У зв’язку з цим, демонтажні роботи було призупинено.

Зазначається, що причиною стало те, що російська сторона не дала згоду на демонтаж, тому бойовики не виконали умови угоди між Спеціальної моніторингової місією ОБСЄ та Російською Федерацією.

Як раніше повідомляв «Ракурс», російські найманці на початку серпня не пустили українських саперів на другу половину мосту для проведення розмінування на окупованій території. Українська сторона наполягла на проведенні розмінування саперами ДСНС.

Джерело: Ракурс


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