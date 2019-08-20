В Станице Луганской не могут отремонтировать мост из-за угрозы от боевиков. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n125765-v-stanice-luganskoy-ne-mogut-otremontirovat-most-iz-za-ugrozy-ot-boevikov.html

Ракурс

В Станице Луганской боевики так называемой «Луганской народной республики» (ЛНР) вновь сорвали проведение ремонтных работ в районе моста.

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Украинская сторона сегодня в 11.00 начала демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения № 1, однако представители вооруженных группировок не присоединились к синхронному демонтажу. Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил (ООС).

Также боевики не допустили украинскую сторону к разрушенной части моста для проведения ремонтных работ и угрожали применением оружия. В связи с этим, демонтажные работы были приостановлены.

Отмечается, что причиной стало то, что российская сторона не дала согласие на демонтаж, поэтому боевики не выполнили условия соглашения между Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и Российской Федерацией.

Как ранее сообщал «Ракурс», российские наемники в начале августа не пустили украинских саперов на вторую половину моста для проведения разминирования на оккупированной территории. Украинская сторона настояла на проведении разминирования саперами ГСЧС.