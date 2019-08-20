Для американской армии Boeing создаст уникальный вертолет для спецопераций. Фото: Aviation International News

https://racurs.ua/n125764-dlya-amerikanskoy-armii-boeing-sozdast-unikalnyy-vertolet-dlya-specoperaciy-foto.html

Ракурс

Аэрокосмический концерн Boeing передаст американской армии уникальную военную технику.

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Компания начала модернизацию парка вертолетов A/MH-6 Little Bird. Эти летательные аппараты обычно используют Сухопутные силы для спецопераций в рамках программы Mission Enhanced Little Bird (MELB). Вертолеты получат уникальные характеристики, равным которым пока нет. Об этом сообщает Naked science.

В рамках программы модернизации вертолеты получат более высокие параметры живучести, улучшенные системы управления, новые лопасти винта и более длинную хвостовую балку. На этом их технические особенности не заканчиваются.

Конфигурация MELB Block 3.0 позволит вертолетам совершать полеты на большей высоте. Их грузоподъемность вырастет на 220 кг, а техническое оборудование будет лучше переносить жару.

Все эти нововведения позволят создать абсолютно новый боевой самолет на базе прежних моделей. Он будет не только отвечать всем современным требованиям Командования, но и встанет во главе новейшей военной техники.

Отметим, что A/MH-6 LittleBirdза основу взял старый вертолет HughesOH-6 Cayuse. Однако новая модель будет более легкой, маневренной и лучше технически оснащена.

Как ранее сообщал «Ракурс», в марте в США прошли первые испытания скоростного вертолета Sikorsky-Boeing.