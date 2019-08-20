Для американської армії Boeing створить унікальний вертоліт для спецоперацій. Фото: Aviation International News

https://racurs.ua/ua/n125764-dlya-amerykanskoyi-armiyi-boeing-stvoryt-unikalnyy-vertolit-dlya-specoperaciy-foto.html

Ракурс

Аерокосмічний концерн Boeing передасть американській армії унікальну військову техніку.

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Компанія почала модернізацію парку вертольотів A/MH-6 Little Bird. Ці літальні апарати зазвичай використовують Сухопутні сили для спецоперацій в рамках програми Mission Enhanced Little Bird (MELB). Вертольоти отримають унікальні характеристики, рівним яким поки немає. Про це повідомляє Naked science.

В рамках програми модернізації вертольоти отримають вищі параметри живучості, поліпшені системи управління, нові лопаті гвинта і довшу хвостову балку. На цьому їхні технічні особливості не закінчуються.

Конфігурація MELB Block 3.0 дозволить вертольотам здійснювати польоти на більшій висоті. Їхня вантажопідйомність виросте на 220 кг, а технічне обладнання буде краще переносити спеку.

Всі ці нововведення дозволять створити абсолютно новий бойовий літак на базі колишніх моделей. Він буде не тільки відповідати всім сучасним вимогам Командування, а й стане на чолі нової військової техніки.

Зазначимо, що A/MH-6 Little Bird за основу взяв старий вертоліт Hughes OH-6 Cayuse. Однак нова модель буде легшою, маневренішою і краще технічно оснащена.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в березні в США пройшли перші випробування швидкісного вертольота Sikorsky-Boeing.