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Для американської армії Boeing створить унікальний вертоліт для спецоперацій. Фото: Aviation International News

Для американської армії Boeing створить унікальний вертоліт для спецоперацій (ФОТО)

20 сер 2019, 18:04
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Аерокосмічний концерн Boeing передасть американській армії унікальну військову техніку.

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Компанія почала модернізацію парку вертольотів A/MH-6 Little Bird. Ці літальні апарати зазвичай використовують Сухопутні сили для спецоперацій в рамках програми Mission Enhanced Little Bird (MELB). Вертольоти отримають унікальні характеристики, рівним яким поки немає. Про це повідомляє Naked science.

В рамках програми модернізації вертольоти отримають вищі параметри живучості, поліпшені системи управління, нові лопаті гвинта і довшу хвостову балку. На цьому їхні технічні особливості не закінчуються.

Конфігурація MELB Block 3.0 дозволить вертольотам здійснювати польоти на більшій висоті. Їхня вантажопідйомність виросте на 220 кг, а технічне обладнання буде краще переносити спеку.

Модернізований A/MH-6 Little Bird для армії США. Фото: United States Special Operations Command

Всі ці нововведення дозволять створити абсолютно новий бойовий літак на базі колишніх моделей. Він буде не тільки відповідати всім сучасним вимогам Командування, а й стане на чолі нової військової техніки.

Зазначимо, що A/MH-6 Little Bird за основу взяв старий вертоліт Hughes OH-6 Cayuse. Однак нова модель буде легшою, маневренішою і краще технічно оснащена.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в березні в США пройшли перші випробування швидкісного вертольота Sikorsky-Boeing.


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