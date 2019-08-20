Погода в Україні 21 серпня: літня спека зміниться грозами на заході. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n125763-pogoda-v-ukrayini-21-serpnya-litnya-speka-zminytsya-grozamy-na-zahodi-karta.html

Ракурс

Погоду в Україні 21 серпня синоптики обіцяють спекотну і сонячну. Майже у всіх областях очікуються високі температури.

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Зливи та грози накриють низку областей на заході країни, однак похолодання там не очікується. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 21 серпня очікується сонячна і спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме 16−18°, вдень — 30−32°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють опади у вигляді дощу і грозу. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17°, вдень — 28−30°.

В Одесі 21 серпня Укргідрометцентр обіцяє літню спеку. Вночі температура повітря опуститься до 17−19°, вдень підніметься до 30−32°.

У Дніпрі в середу синоптики прогнозують сонячну і спекотну погоду. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень — 30−32°.

У Харкові 21 серпня Укргідрометцентр обіцяє тепло і сонце. Вночі термометри покажуть 15−17°, вдень — 29−31°.

На Закарпатті завтра очікуються опади у вигляді дощу. Можлива гроза. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень — 29−31°.

Магнітну бурю 21 серпня в Києві прогнозують після півночі. Вона припиниться близько 3.00 години ночі. Протягом дня очікуються невеликі хвилювання з періодами спокою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», аномальна спека на Канарах викликала масштабні лісові пожежі.