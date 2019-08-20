Вибух у Швеції: поліція підірвала склад речових доказів, фото — Аftonbladet

https://racurs.ua/ua/n125761-u-shveciyi-pidirvaly-policeyskyy-sklad-rechovyh-dokaziv-foto.html

Ракурс

Будівлю поліцейського складу речових доказів в шведському місті Лінчепінг зруйнував потужний вибух. У сусідніх будинках вибите скло.

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У результаті контрольованого вибуху, який провела у ніч з 19 на 20 серпня поліція, ніхто не постраждав, але довелося відселювати велику кількість людей, повідомляє Аftonbladet.

Учора поліцейські мали намір повернути власнику вкрадений мопед. Коли місцевий мешканець прийшов у відділок, то помітив, що до мопеду прикріплений підозрілий предмет. На місце прибули вибухотехніки, які провели контрольований вибух. Перед цим з навколишніх будинків евакуювали 3 тис. осіб.

Вибухотехніки працювали над тим, щоб знешкодити об'єкт і це призвело до вибуху. Усе сталося не зовсім так, як очікувалося. Ми можемо констатувати, що рішення евакуювати людей з прилеглих будівель було правильним, — повідомив представник поліції Ерік Тернерборн.

В результаті детонації невелика дерев’яна будівля складу була повністю зруйнована, постраждалих немає, хоча сусідні будівлі в радіусі 300 м пошкоджені.

Нагадаємо, що 10 березня в центральній частині Стокгольма на в’їзді в транспортний тунель вибухнув і згорів міський пасажирський автобус. На в’їзді в тунель автобус зачепився газовим балоном, встановленим на даху, за знак обмеження висоти. В результаті балон вибухнув і загорівся.