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Вибух у Швеції: поліція підірвала склад речових доказів, фото — Аftonbladet

У Швеції підірвали поліцейський склад речових доказів (ФОТО)

20 сер 2019, 17:20
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Будівлю поліцейського складу речових доказів в шведському місті Лінчепінг зруйнував потужний вибух. У сусідніх будинках вибите скло.

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У результаті контрольованого вибуху, який провела у ніч з 19 на 20 серпня поліція, ніхто не постраждав, але довелося відселювати велику кількість людей, повідомляє Аftonbladet.

Учора поліцейські мали намір повернути власнику вкрадений мопед. Коли місцевий мешканець прийшов у відділок, то помітив, що до мопеду прикріплений підозрілий предмет. На місце прибули вибухотехніки, які провели контрольований вибух. Перед цим з навколишніх будинків евакуювали 3 тис. осіб.

Вибух у Швеції: поліція підірвала склад речових доказів, фото — Аftonbladet

Вибухотехніки працювали над тим, щоб знешкодити об'єкт і це призвело до вибуху. Усе сталося не зовсім так, як очікувалося. Ми можемо констатувати, що рішення евакуювати людей з прилеглих будівель було правильним, — повідомив представник поліції Ерік Тернерборн.

В результаті детонації невелика дерев’яна будівля складу була повністю зруйнована, постраждалих немає, хоча сусідні будівлі в радіусі 300 м пошкоджені.

Вибух у Швеції: поліція підірвала склад речових доказів, фото — Аftonbladet

Нагадаємо, що 10 березня в центральній частині Стокгольма на в’їзді в транспортний тунель вибухнув і згорів міський пасажирський автобус. На в’їзді в тунель автобус зачепився газовим балоном, встановленим на даху, за знак обмеження висоти. В результаті балон вибухнув і загорівся.


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