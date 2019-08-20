Взрыв в Швеции: полиция взорвала склад вещественных доказательств, фото — Аftonbladet

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Ракурс

Здание полицейского склада вещественных доказательств в шведском городе Линчепинг разрушил мощный взрыв. В соседних домах выбиты стекла.

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В результате контролируемого взрыва, который в ночь с 19 на 20 августа провела полиция, никто не пострадал, но пришлось эвакуировать большое количество людей, сообщает Аftonbladet.

Вчера полицейские намеревались вернуть владельцу украденный мопед. Когда местный житель пришел в участок, то заметил, что к мопеду прикреплен подозрительный предмет. На место прибыли взрывотехники, которые провели контролируемый взрыв. Перед этим из окрестных домов эвакуировали 3 тыс. человек.

Взрывотехники работали над тем, чтобы обезвредить объект и это привело к взрыву. Все произошло не совсем так, как ожидалось. Мы можем констатировать, что решение эвакуировать людей из близлежащих зданий было правильным, — сообщил представитель полиции Эрик Тернерборн.

В результате детонации небольшое деревянное здание склада полностью разрушено, пострадавших нет, хотя соседние здания в радиусе 300 м повреждены.

Напомним, что 10 марта в центральной части Стокгольма на въезде в транспортный тоннель взорвался и сгорел городской пассажирский автобус. На въезде в тоннель автобус зацепился газовым баллоном, установленным на крыше, за знак ограничения высоты. В результате баллон взорвался и загорелся.