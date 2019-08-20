Стефанчука выдвинули в вице-спикеры Верховной Рады. Фото: LIGA.net

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Ракурс

Руслан Стефанчук, член «Слуги народа», претендует на кресло первого вице-спикера Верховной Рады. Его кандидатуру выдвинули сегодня во время заседания подготовительных подгрупп с участием новых депутатов.

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Стефанчук может одновременно занимать должности вице-спикера парламента и представителя президента в ВР, заявил журналистам председатель «Слуги народа» Дмитрий Разумков по итогам заседания.

Он также уточнил, что на подготовительном собрании кандидатуру Стефанчука не поддержала часть нардепов, не уточнив, о ком конкретно идет речь. Но все же окончательное решение будет за залом парламента, когда вопрос назначения Стефанчука, а также самого Разумкова, который претендует на кресло спикера парламента, вынесут на повестку дня пленарного заседания Рады.

При этом стало известно, что представители «Голоса» отказались выдвигать своего кандидата в вице-спикеры ВР.

Как сообщил журналистам замглавы партии Ярослав Юрчишин, «позиция вице-спикера является сугубо политической без каких-либо реальных полномочий и влияния», поэтому члены «Голоса» намерены сосредоточиться на работе в комитетах, в том числе и попытаться возглавить их. Нардепы от «Голоса», которых в парламенте будет меньше всего по сравнению с другими политсилами, войдут в 17 из 23 комитетов.

Напомним, первое пленарное заседание новой Рады состоится уже на следующей неделе — 29 августа.