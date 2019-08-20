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Против судьи Вовка дал показания его коллега, которого глава ОАСК нецензурно отчитывал. Фото: 24 канал

Против судьи Вовка дал показания его коллега, которого глава ОАСК нецензурно отчитывал

20 авг 2019, 16:55
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Против главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка дал показания его коллега судья Андрей Федорчук.

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Показания судьи обвиняющая сторона использует как доказательство вмешательства Вовка в правосудие. Об этом заявила на заседании Высшего совета правосудия (ВСП) прокурор Генпрокуратуры Юлия Малашич, передают «Українськi Новини».

Федорчук, который является потерпевшим в рамках уголовного производства, заявил, что Вовк вызывал его в рабочее время в свой кабинет и нецензурно отчитывал. Причиной якобы стали вынесенные судебные решения и то, что Федорчук рассмотрел дело за 1 месяц, а не затягивал процесс.

Прокурор также заявила, что действия судьи Вовка парализовали работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), а также подвергли угрозе реализацию судебной реформы.

Как известно, скандального судью подозревают в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу государственных органов.

Напомним, Вовк сложил полномочия главы ОАСК с 1 августа.


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