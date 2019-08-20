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Пожар в гостинице "Токио Стар": владельца арестовали на два месяца без права внесения залога, фото — Думская

Владельца сгоревшего отеля в Одессе арестовали на два месяца без права внесения залога

20 авг 2019, 16:29
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Владельца сгоревшего отеля «Токио Стар» в Одессе суд 20 августа арестовал на два месяца без права внесения залога.

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Предложение главного раввина Одессы и юга Украины взять Вадима Черного на поруки отклонили, сообщает в Твиттер журналист Михаил Штекель, который находился в зале суда.

Заседание суда длилось почти сутки, Фемида согласилась с требованиями прокуратуры.

Бизнесмена 18 августа задержали в рамках досудебного расследования следователи Главного управления Национальной полиции в области. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Ранее бизнесмен Черный заявлял, что сигнализация в отеле была исправной. Владелец уверял, что готов отвечать за чрезвычайное происшествие в гостинице, если будет установлена ​​его вина.

Следователями рассматриваются три основные версии причин пожара: возможный факт убийства и инсинуация поджога с целью сокрытия этого преступления; нарушение правил пожарной безопасности; неосторожное использование огня посетителями отеля.

Пожар возник в ночь с 17 на 18 августа. В отеле «Токио Стар», перестроенном из здания депо, погибли девять человек.

Источник: Ракурс


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