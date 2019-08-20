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Ракурс
Скандальный глава ОАСК Вовк сложил полномочия и ушел в отпуск. Фото: Слово и дело

Скандальный глава ОАСК Вовк сложил полномочия и ушел в отпуск

20 авг 2019, 16:27
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Скандальный глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк сложил полномочия с 1 августа. По его словам, он сделал это по собственному желанию.

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Нового главу суда пока не избрали. Временно исполнять обязанности главы ОАСК будет Владимир Келеберда. Вовк же после сложения полномочий ушел в отпуск. Об этом он заявил на заседании Высшего совета правосудия, передают «Українськi Новини».

Также Вовк заявил, что материалы прослушивания его кабинета, которые обнародовали правоохранители, не соответствуют действительности и являются смонтированными.

Вовка подозревают в вынесении незаконных решений и вмешательстве в работу государственных органов, однако он все подозрения отрицает. Также глава ОАСК заявил, что его уголовное преследование заказал экс-президент Петр Порошенко.

По словам Вовка, политик мстит ему за признание незаконности национализации «Приватбанка».

Как ранее сообщал «Ракурс», 14 августа Генеральная прокуратура направила в Высший совет правосудия представление об отстранении от должностей двух судей ОАСК.


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