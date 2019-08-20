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Ракурс
Скандальний глава ОАСК Вовк склав повноваження і пішов у відпустку. Фото: Слово и дело

Скандальний глава ОАСК Вовк склав повноваження і пішов у відпустку

20 сер 2019, 16:27
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Скандальний глава Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк склав повноваження з 1 серпня. За його словами, він зробив це за власним бажанням.

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Нового главу суду поки не обрали. Тимчасово виконувати обов’язки глави ОАСК буде Володимир Келеберда. Вовк же після складання повноважень пішов у відпустку. Про це він заявив на засіданні Вищої ради правосуддя, передають «Українські Новини».

Також Вовк заявив, що матеріали прослуховування його кабінету, які оприлюднили правоохоронці, не відповідають дійсності і є змонтованими.

Вовка підозрюють у винесенні незаконних рішень і втручанні в роботу державних органів, проте він все підозри заперечує. Також глава ОАСК заявив, що його кримінальне переслідування замовив екс-президент Петро Порошенко.

За словами Вовка, політик мстить йому за визнання незаконності націоналізації «Приватбанку».

Як раніше повідомляв «Ракурс», 14 серпня Генеральна прокуратура направила до Вищої ради правосуддя подання про відсторонення від посад двох суддів ОАСК.


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