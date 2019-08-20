На Закарпатті браконьєр застрелив напарника. Фото: volyn.com.ua

https://racurs.ua/ua/n125757-na-zakarpatti-brakonier-zastrelyv-naparnyka.html

Ракурс

Вбивство з необережності сталося під час незаконного полювання на Закарпатті: 58-річний браконьєр випадково підстрелив свого 39-річного напарника.

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Потерпілий помер на місці через травми, які виявилися несумісними із життям, інформує сайті облуправління Національної поліції.

Підозрюваний сам звернувся до правоохоронців, повідомивши, що напередодні під час полювання він випадково поцілив із рушниці в свого 39-річного односельця. Сталося це в лісовому масиві поблизу села Ракош.

Поліція на місці подій встановила, що мисливці полювали незаконно, оскільки наразі відстріл парнокопитних і хутрових тварин заборонено. До того ж рушниці, які використовували чоловіки, були незареєстрованими. Також учасники трагічних подій не мали дозволів на полювання.

За даним фактом розпочато розслідування згідно з ч. 1 ст. 199 (вбивство через необережність) та ч. 1 ст. 248 (незаконне полювання) Кримінального кодексу України. Чоловік, який із необережності застрелив свого товариша, є головним підозрюваним у кримінальному провадженні. Суд вирішить, яку міру запобіжного заходу обрати для нього.