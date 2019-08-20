Пожежа в готелі "Токіо Стар": запобіжний захід власнику обирають вже майже добу, фото — Твіттер М. Штекеля

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У Київському районному суді Одеси вже майже добу триває засідання, на якому обирають запобіжний захід власнику згорілого готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному. Нагадаємо, що пожежа забрала в ніч з 17 на 18 серпня дев’ять життів.

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Засідання розпочалося 19 серпня о 18.30, але через постійні зауваження захисту розтягнулося в часі майже на добу.

Адвокати бізнесмена спочатку заявили відвід слідчому і прокурору, які, на думку адвокатів, грубо порушили права їх підзахисного, оскільки зачитали підозру Чорному тільки 19 серпня. Про перипетії судового засідання розповів у Твіттер журналіст Михайло Штекель.

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, вони повинні зробити це протягом доби після затримання або відпустити затриманого, — пояснив на суді адвокат.

Уранці 20 серпня суд відмовив захисту Чорного у відводі прокурора і слухання продовжилося.

Прокурор вимагав для Чорного 60 діб арешту без права внесення застави. Він заявив, що під час обшуку у бізнесмена знайшли ксерокопію американського паспорта на його ім’я. Оригінал не виявили.

Прокурор також повідомив, що в готелі не проводилися тренування щодо евакуації під час пожежі. Не знайшли й схему евакуації. Протипожежна сигналізація у ніч, коли сталася пожежа, спрацювала не одразу, а через кілька хвилин, коли будівля вже загорілася. В суді зазначили, що раніше система спрацьовувала кілька разів помилково.

Прокуратура долучила до справи допити свідків, договори на надання послуг з протипожежної безпеки, лист ДАБІ про реконструкцію приміщень готелю.

Головний рабин Одеси і півдня України Авроом Вольф заявив, що готовий взяти бізнесмена на поруки.

Захист доводив, що прокуратура не надала доказів провини Чорного. Адвокати заявили, що Чорний є власником тільки першого поверху будівлі, а пожежа була на другому, власником якого є інша людина. На другому поверсі будівлі колишнього трамвайного депо знаходиться готель «Паровоз».

У ці хвилини суддя перебуває в нарадчій кімнаті й готується оголосити рішення.