Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пожежа в готелі "Токіо Стар": запобіжний захід власнику обирають вже майже добу, фото — Твіттер М. Штекеля

Запобіжний захід власнику згорілого готелю «Токіо Стар» обирають вже майже добу (ФОТО)

20 сер 2019, 15:59
999

У Київському районному суді Одеси вже майже добу триває засідання, на якому обирають запобіжний захід власнику згорілого готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному. Нагадаємо, що пожежа забрала в ніч з 17 на 18 серпня дев’ять життів.

Loading...

Засідання розпочалося 19 серпня о 18.30, але через постійні зауваження захисту розтягнулося в часі майже на добу.

Адвокати бізнесмена спочатку заявили відвід слідчому і прокурору, які, на думку адвокатів, грубо порушили права їх підзахисного, оскільки зачитали підозру Чорному тільки 19 серпня. Про перипетії судового засідання розповів у Твіттер журналіст Михайло Штекель.

Пожежа в готелі "Токіо Стар": запобіжний захід власнику обирають вже майже добу, фото — Твіттер М. Штекеля

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, вони повинні зробити це протягом доби після затримання або відпустити затриманого, — пояснив на суді адвокат.

Уранці 20 серпня суд відмовив захисту Чорного у відводі прокурора і слухання продовжилося.

Прокурор вимагав для Чорного 60 діб арешту без права внесення застави. Він заявив, що під час обшуку у бізнесмена знайшли ксерокопію американського паспорта на його ім’я. Оригінал не виявили.

Пожежа в готелі "Токіо Стар": запобіжний захід власнику обирають вже майже добу, фото — Твіттер М. Штекеля

Прокурор також повідомив, що в готелі не проводилися тренування щодо евакуації під час пожежі. Не знайшли й схему евакуації. Протипожежна сигналізація у ніч, коли сталася пожежа, спрацювала не одразу, а через кілька хвилин, коли будівля вже загорілася. В суді зазначили, що раніше система спрацьовувала кілька разів помилково.

Прокуратура долучила до справи допити свідків, договори на надання послуг з протипожежної безпеки, лист ДАБІ про реконструкцію приміщень готелю.

Головний рабин Одеси і півдня України Авроом Вольф заявив, що готовий взяти бізнесмена на поруки.

Пожежа в готелі "Токіо Стар": запобіжний захід власнику обирають вже майже добу, фото — Твіттер М. Штекеля

Захист доводив, що прокуратура не надала доказів провини Чорного. Адвокати заявили, що Чорний є власником тільки першого поверху будівлі, а пожежа була на другому, власником якого є інша людина. На другому поверсі будівлі колишнього трамвайного депо знаходиться готель «Паровоз».

У ці хвилини суддя перебуває в нарадчій кімнаті й готується оголосити рішення.

Пожежа в готелі "Токіо Стар": запобіжний захід власнику обирають вже майже добу, фото — Думская

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Проти судді Вовка дав свідчення його колега, якого глава ОАСК нецензурно вилаяв

Суддя Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Андрій Федорчук дав свідчення проти глави ОАСК Павла Вовка. Федорчук стверджує, що Вовк нецензурно його вичитував за оперативний розгляд справи

Новини України
16:55

Антикорупційне бюро допитає главу Офісу президента Богдана

НАБУ планує допитати керівника Офісу президента Андрія Богдана через заяву щодо хабара, який йому начебто пропонували в інтересах глави Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка

Юридичні новини
15:27
Новини партнерів
Загрузка...