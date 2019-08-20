Пожар в гостинице "Токио Стар": меру пресечения владельцу выбирают уже почти сутки, фото —- Твиттер М. Штекеля

https://racurs.ua/n125756-meru-presecheniya-vladelcu-sgorevshego-otelya-tokio-star-vybiraut-uje-pochti-sutki-foto.html

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В Киевском районном суде Одессы уже почти сутки продолжается заседание, на котором выбирают меру пресечения владельцу сгоревшего отеля «Токио Стар» Вадиму Черному. Напомним, что пожар унес в ночь с 17 на 18 августа девять жизней.

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Заседание началось 19 августа в 18.30, но из-за постоянных замечаний защиты растянулось во времени почти на сутки.

Адвокаты бизнесмена сначала заявили отвод следователю и прокурору, которые, по мнению адвокатов, грубо нарушили права их подзащитного, поскольку зачитали подозрение Черному только 19 августа. О перипетиях судебного заседания рассказал в Твиттер журналист Михаил Штекель.

Согласно Уголовно-процессуального кодекса, они должны сделать это в течение суток после задержания или отпустить задержанного, — объяснил на суде адвокат.

Утром 20 августа суд отказал защите Черного в отводе прокурора и слушания продолжились.

Прокурор требовал для Черного 60 суток ареста без права внесения залога. Он заявил, что во время обыска у бизнесмена нашли ксерокопию американского паспорта на его имя. Оригинал не обнаружили.

Прокурор также сообщил, что в отеле не проводились тренировки по эвакуации при пожаре. Не нашли и схему эвакуации. Противопожарная сигнализация в ночь, когда произошел пожар, сработала не сразу, а через несколько минут, когда здание уже загорелось. В суде отметили, что ранее система срабатывала несколько раз ошибочно.

Прокуратура приобщила к делу допросы свидетелей, договоры на оказание услуг по противопожарной безопасности, письмо о реконструкции помещений отеля.

Главный раввин Одессы и юга Украины Авроом Вольф заявил, что готов взять бизнесмена на поруки.

Защита доказывала, что прокуратура не предоставила доказательств вины Черного. Адвокаты заявили, что Черный является владельцем только первого этажа здания, а пожар был на втором, владельцем которого является другой человек. На втором этаже здания бывшего трамвайного депо находится гостиница «Паровоз».

В эти минуты судья находится в совещательной комнате и готовится объявить решение.