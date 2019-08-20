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Ракурс
На Закарпатье браконьер застрелил напарника. Фото: volyn.com.ua

На Закарпатье браконьер застрелил напарника

20 авг 2019, 16:10
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Убийство по неосторожности произошло во время незаконной охоты на Закарпатье: 58-летний браконьер случайно подстрелил своего 39-летнего напарника.

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Пострадавший скончался на месте из-за травм, которые оказались несовместимы с жизнью, информирует сайте облуправления Национальной полиции.

Подозреваемый сам обратился к правоохранителям, сообщив, что накануне, стреляя на охоте, он случайно попал в своего 39-летнего односельчанина. Произошло это в лесном массиве близ села Ракош.

Полиция на месте событий установила, что мужчины охотились незаконно, поскольку сейчас отстрел парнокопытных и пушных животных запрещен. К тому же ружья, которые они использовали, были незарегистрированными. Также у участников трагических событий не было разрешений на охоту.

По данному факту начато расследование согласно ч. 1 ст. 199 (убийство по неосторожности) и ч. 1 ст. 248 (незаконная охота) Уголовного кодекса Украины. Человек, который по неосторожности застрелил своего товарища, является главным подозреваемым в уголовном производстве. Суд решит, какую меру пресечения избрать для него.

Источник: Ракурс


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