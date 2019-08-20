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Пожежа в готелі "Токіо Стар": власника арештували на два місяці без права внесення застави, фото — Думская

Власника згорілого готелю в Одесі арештували на два місяці без права внесення застави

20 сер 2019, 16:29
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Власника згорілого готелю «Токіо Стар» в Одесі суд 20 серпня арештував на два місяці без права внесення застави.

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Пропозицію головного рабина Одеси та півдня України взяти Вадима Чорного на поруки відхилили, повідомляє у Твіттер журналіст Михайло Штекель, який перебував у залі суду.

Засідання суду тривало майже добу, Феміда погодилася із вимогами прокуратури.

Бізнесмена 18 серпня затримали в рамках досудового розслідування слідчі Головного управління Національної поліції в області. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

Раніше бізнесмен Чорний заявляв, що сигналізація в готелі була справною. Власник запевняв, що готовий відповідати за надзвичайну подію в готелі, якщо буде встановлена його вина.

Слідчими розглядається три основні версії причин виникнення пожежі: можливий факт вбивства й інсинуація підпалу з метою приховування цього злочину; порушення правил пожежної безпеки; необережне використання вогню відвідувачами готелю.

Пожежа виникла в ніч з 17 на 18 серпня. У готелі «Токіо Стар», переообладнаному із будівлі депо, загинуло дев’ять осіб.

Джерело: Ракурс


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