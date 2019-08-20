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Проти судді Вовка дав свідчення його колега, якого глава ОАСК нецензурно лаяв. Фото: 24 канал

Проти судді Вовка дав свідчення його колега, якого глава ОАСК нецензурно вилаяв

20 сер 2019, 16:55
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Проти голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка дав свідчення його колега суддя Андрій Федорчук.

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Показання судді сторона обвинувачення використовує як доказ втручання Вовка в правосуддя. Про це заявила на засіданні Вищої ради правосуддя (ВСП) прокурор Генпрокуратури Юлія Малашіч, передають «Українські Новини».

Федорчук, який є потерпілим у рамках кримінального провадження, заявив, що Вовк викликав його в робочий час в свій кабінет і нецензурно лаяв. Причиною нібито стали винесені судові рішення і те, що Федорчук розглянув справу за 1 місяць, а не затягував процес.

Прокурор також заявила, що дії судді Вовка паралізували роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), а також піддали загрозі реалізацію судової реформи.

Як відомо, скандального суддю підозрюють у винесенні незаконних рішень і втручанні в роботу державних органів.

Нагадаємо, Вовк склав повноваження глави ОАСК з 1 серпня.


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