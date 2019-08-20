Стефанчука висунули у віце-спікери Верховної Ради. Фото: LIGA.net

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Ракурс

Руслан Стефанчук, член «Слуги народу», претендує на крісло першого віце-спікера Верховної Ради. Його кандидатуру висунули сьогодні під час засідання підготовчих підгруп за участі нових депутатів.

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Стефанчук може одночасно займати посади віце-спікера парламенту та представника президента у ВР, заявив журналістам глава «Слуги народу» Дмитро Разумков за підсумками засідання.

Він також уточнив, що на підготовчих зборах кандидатуру Стефанчука не підтримала частина нардепів, не уточнивши, про кого саме йдеться. Але все ж остаточне рішення буде за залою парламенту, коли питання призначення Стефанчука, а також самого Разумкова, котрий претендує на крісло спікера парламенту, винесуть на порядок денний пленарного засідання Ради.

При цьому стало відомо, що представники «Голосу» відмовилися висувати свого кандидата у віце-спікери ВР.

Як повідомив журналістам заступник голови партії Ярослав Юрчишин, «позиція віце-спікера є суто політичною без жодних реальних повноважень і впливу», тому члени «Голосу» планують зосередитися на роботі в комітетах, зокрема й спробувати очолити їх. Нардепи від «Голосу», яких у парламенті буде найменше порівняно з рештою політсил, увійдуть до 17 із 23 комітетів.

Нагадаємо, перше пленарне засідання нової Ради відбудеться вже наступного тижня — 29 серпня.