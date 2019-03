В центре Стокгольма, возле правительственного квартала взорвался рейсовый автобус, который должен был выйти на маршрут. Инцидент произошел сегодня, 10 марта, на пересечении Тегельбакена в направлении Норртулла.

В момент взрыва в салоне не было пассажиров, однако присутствовал водитель. После взрыва его госпитализировали, сообщает Nine news.

В правоохранительных органах прокомментировали взрыв автобуса в центре города. Полицейские не рассматривают взрыв как преступление. Также они не располагают информацией о пострадавших. На данный момент о причинах взрыва ничего не известно.

Тем не менее, взрыв автобуса привел к ограничению движения на некоторых дорогах. Отмечается, что на данный момент закрыты два туннеля Кларат и Седерлед, которые расположены недалеко от места взрыва. Согласно информации транспортного управления Швеции, ограничительные меры будут действовать до конца выходных.

Crazy scene here in Stockholm, Sweden! Still trying to find out all what’s happening but I am safe and on a tour bus enjoying this beautiful city! #stockholm#SpringBreak2K19pic.twitter.com/uBX3IA9aKC