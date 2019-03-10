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В центре Стокгольма взорвался рейсовый автобус. Фото: Vesti.Ru

В центре Стокгольма взорвался рейсовый автобус (ФОТО, ВИДЕО)

10 мар 2019, 17:20
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В центре Стокгольма, возле правительственного квартала взорвался рейсовый автобус, который должен был выйти на маршрут. Инцидент произошел сегодня, 10 марта, на пересечении Тегельбакена в направлении Норртулла.

В момент взрыва в салоне не было пассажиров, однако присутствовал водитель. После взрыва его госпитализировали, сообщает Nine news.

В правоохранительных органах прокомментировали взрыв автобуса в центре города. Полицейские не рассматривают взрыв как преступление. Также они не располагают информацией о пострадавших. На данный момент о причинах взрыва ничего не известно.

Тем не менее, взрыв автобуса привел к ограничению движения на некоторых дорогах. Отмечается, что на данный момент закрыты два туннеля Кларат и Седерлед, которые расположены недалеко от места взрыва. Согласно информации транспортного управления Швеции, ограничительные меры будут действовать до конца выходных.

Взрыв автобуса в Стокгольме. Фото: Twitter


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