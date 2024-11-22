Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных БпЛА. Фото:

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Виробництво далекобійних дронів в Україні профінансує Швеція.

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Фінансування виробництва БпЛА дальньої дії відбудеться за «данською моделлю». Про це стало відомо за результатами зустрічі міністра оборони України Рустема Умєрова з шведським міністром оборони Полом Йонсоном на території Швеції. Про це очільник українського оборонного відомства повідомив у Facebook.

Це ще один крок до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу, — зазначив міністр.

Також Умєров та Йонсон обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік. Окремо перемовини стосувалися оснащення бригад Збройних сил України. Зараз Київ фіналізує домовленості з нордичними партнерами.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки. Осло долучиться до так званого данського формату підтримки — прямого фінансування виробництва в Україні. А 19 стало відомо, що Данія виділить 130 млн євро на розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

Загалом завдяки данській моделі в український ОПК уже залучили понад мільярд доларів від партнерів.