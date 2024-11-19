Данія інвестує 130 млн євро в оборонну промисловість України

Данія інвестує 130 млн євро в ОПК України. Фото:

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Данія допоможе в розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

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На це данський уряд виділить 130 млн євро. Про це у вівторок, 19 листопада, заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Для мене важливо, щоб наша власна промисловість не тільки в Данії, але й у всіх сусідніх країнах могла приїхати в Україну, вчитися на вашому досвіді й вашій здатності розширювати й розвивати ваші виробничі лінії, — наголосила Фредеріксен.

Натомість український глава держави заявив, що завдяки данській моделі в український ОПК уже залучили понад мільярд доларів від партнерів, до яких нещодавно приєдналася Норвегія.

Також Зеленський заявив, що Данія оголосила новий пакет військової підтримки, який підвищить далекобійність Сил оборони.

Нагадаємо, днями міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Данія долучиться до так званого данського формату підтримки — прямого фінансування виробництва зброї в Україні. Це дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для Сил оборони України.