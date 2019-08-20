Погода в Украине 21 августа: летняя жара сменится грозами на западе. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погоду в Украине 21 августа синоптики обещают жаркую и солнечную. Почти во всех областях ожидаются высокие температуры.

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Ливни и грозы накроют ряд областей на западе страны, однако похолодание там не ожидается. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 21 августа ожидается солнечная и жаркая погода. Температура воздуха ночью составит 16−18°, днем ​​- 30−32°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают осадки в виде дождя и грозу. Столбики термометров ночью покажут 15−17°, днем ​​- 28−30°.

В Одессе 21 августа Укргидрометцентр обещает летнюю жару. Ночью температура воздуха опустится до 17−19°, днем ​​поднимется до 30−32°.

В Днепре в среду синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Ночью температура составит 15−17°, днем — 30−32°.

В Харькове 21 августа Укргидрометцентр обещает тепло и солнце. Ночью термометры покажут 15−17°, днем — 29−31°.

На Закарпатье завтра ожидаются осадки в виде дождя. Возможна гроза. Ночью температура составит 15−17°, днем — 29−31°.

Магнитную бурю 21 августа в Киеве прогнозируют после полуночи. Она прекратится около 3.00 часов ночи. В течение дня ожидаются небольшие волнения с периодами покоя.

Как ранее сообщал «Ракурс», аномальная жара на Канарах вызвала масштабные лесные пожары.