Лесные пожары на Канарах: 9 тыс. человек эвакуированы. Фото: www.dw.com

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Ракурс

Лесные пожары на Канарах на острове Гран-Канария начались 18 августа и до сих пор не утихают. Масштабы пожара продолжают расти, несмотря ни на усилия 600 пожарных, ни на то, что четыре гидросамолета регулярно сливают на пламя более 1 млн л воды.

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Огнем охвачены 10 тыс. га территории на Гран-Канарии, популярном месте отдыха, где проживают 900 тыс. человек — это второй по численности населения остров цепи Канарских островов. Об этом сообщает CNN.

Пожары продвигаются в двух направлениях в горной местности острова. Огонь еще не достиг жилых районов и туристических зон, но затронул природный парк Тамадаба, в котором растут старейшие сосновые леса. Власти уже назвали ситуацию с пожарами беспрецедентной экологической катастрофой. Тушению огня мешает устойчивая жара и сильные порывы ветра.

Масштабные лесные пожары на Канарских уже сняли из космоса. Снимки опубликовала европейская служба Copernicus EMS, предоставляющая данные о чрезвычайных ситуациях для оперативного реагирования, сообщают УНН.

Между тем напомним, что в минувшие выходные произошел смертельный пожар в Одессе: в одном из бюджетных отелей сгорели девять человек, еще около десятка находятся в больницах.