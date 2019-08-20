Борьба с коррупцией: премию для обличителей предлагают выплачивать в Офисе президента, фото - Укрпрес

https://racurs.ua/n125736-premiu-dlya-avtorov-antikorrupcionnyh-rassledovaniy-predlagaut-vyplachivat-v-ofise-prezidenta.html

Ракурс

Авторы антикоррупционных расследований, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. О такой схеме мотивации обличителей коррупции сообщили в Офисе президента.

Loading...

В новых законодательных инициативах главы государства говорится, что обличители коррупционных деяний смогут претендовать на 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

Кроме того, государство будет гарантировать обличителям защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых прав, обещает конфиденциальность сообщений о коррупции. Об этих инициативах сообщил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Обличители могут стать важным инструментом преодоления коррупции при их надлежащей мотивации и защите со стороны государства, — заявил чиновник на встрече с журналистами и расследователями, которая состоялась 19 августа на Банковой.

По словам Рябошапки, проекты законов, которые готовятся в Офисе президента, регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуру рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей.

Обличителям коррупции также предоставят право получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной ими информации, право на бесплатную правовую помощь. Соответствующие законопроекты президент внесет в Раду как неотложные для внеочередного рассмотрения в парламенте.

Напомним, что Верховная Рада девятого созыва получит для рассмотрения более 300 законопроектов только от фракции «Слуги народа». На рассмотрение нардепов прежде всего вынесут проект изменений в Конституцию в части снятия депутатской неприкосновенности и установления дополнительных оснований для лишения мандата, в частности, относительно кнопкодавства и прогулов.

Наработаны и блоки экономических и антикоррупционных законов, а также проекты, касающиеся перезапуска судебной и правоохранительной систем.