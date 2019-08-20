Huawei продлили временную лицензию на работу в США. Фото: android.mobile-review.com

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Компании Huawei (Хуавей) продлили временную лицензию на торговлю в Соединенных Штатах Америки.

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Соглашение предусматривает возможность закупки компонентов у американских поставщиков для производства смартфонов и другой умной электроники. Такое решение приняло правительство США, передает 4PDA со ссылкой на gizchina.com.

Как известно, срок действия предыдущего разрешения для американских компаний, поддерживающих деловое сотрудничество с Huawei, истек 19 августа. Американское правительство решило продлить его до 19 ноября 2019 года. Китайская компания-гигант может закупать различные детали и технологии в США, в частности процессоры Qualcomm.

По словам министра торговли США Уілбура Росса, продление действия лицензии — это возможность для американских потребителей решить проблемы с оборудованием компании. Кроме «Хуавей» лицензии на работу в США продлили и 46 дочерним компаниям.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после саммита G20 в Японии заявил, что американские компании смогут продолжить продавать свою продукцию Huawei. Трамп уверен, что такое сотрудничество не вредит национальной безопасности США.

В мае Трамп внес компанию Huawei в торговый список с ограничением деятельности. Основатель компании Жень Чжэнфэй заявил, что из-за санкций США «Хуавэй» может потерять в ближайшие два года около 30 млрд долл.

Впоследствии Huawei получила временную лицензию на работу в США, которая действовала до конца августа 2019 года. Это право получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.