Huawei продовжили тимчасову ліцензію на роботу в США. Фото: android.mobile-review.com

https://racurs.ua/ua/n125735-ssha-prodovjyly-huawei-tymchasovu-licenziu-na-robotu.html

Ракурс

Компанії Huawei (Хуавей) продовжили тимчасову ліцензію на торгівлю в Сполучених Штатах Америки.

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Угода передбачає можливість закупівлі компонентів у американських постачальників для виробництва смартфонів і іншої розумної електроніки. Таке рішення прийняв уряд США, передає 4PDA із посиланням на gizchina.com.

Як відомо, термін дії попереднього дозволу для американських компаній, що підтримують ділову співпрацю з Huawei, закінчився 19 серпня. Американський уряд вирішив продовжити його до 19 листопада 2019 року. Китайська компанія-гігант може закуповувати різні деталі та технології в США, зокрема процесори Qualcomm.

За словами міністра торгівлі США Уілбура Росса, продовження дії ліцензії — це можливість для американських споживачів вирішити проблеми з обладнанням компанії. Крім «Хуавей» ліцензії на роботу в США продовжено й 46 дочірнім компаніям.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після саміту G20 в Японії заявив, що американські компанії зможуть продовжити продавати свою продукцію Huawei. Трамп упевнений, що така співпраця не шкодить національній безпеці США.

У травні Трамп вніс компанію Huawei в торговий список з обмеженням діяльності. Засновник компанії Жень Чженфей заявив, що через санкції США «Хуавей» може втратити у найближчі два роки близько 30 млрд дол.

Згодом Huawei отримала тимчасову ліцензію на роботу в США, яка діяла до кінця серпня 2019 року. Це право отримала не лише Huawei, але й 68 пов’язаних з нею компаній.