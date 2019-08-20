СБУ расследует рейдерство относительно канала «112 Украина», дело лоббирует Богдан, фото — Лига

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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство относительно рейдерского захвата телеканала «112 Украина». СМИ сообщают, что дело лоббирует руководитель Офиса президента Андрей Богдан, который стремится получить контроль над каналом.

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Уголовное производство открыли по заявлению бывшего номинального собственника канала Андрея Подщипкова. Он недавно вернулся в Украину и обратился в правоохранительные органы, сообщает theБабель.

Пока Подщипков был за границей, обвиняя власть в давлении, в апреле 2018 года «112 Украина» сначала продали Эдуарду Кацу, а в декабре перепродали соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку.

В июне этого года Подщипков прислал видеообращение к президенту Владимира Зеленского, в котором назвал себя единственным законным владельцем канала и заявил о его рейдерском захвате.

Он требует привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко, который якобы договаривался о покупке «112 Украина» от имени пятого президента Украины Петра Порошенко.

Издание утверждает, что в августе Служба безопасности на основании заявления Подщипкова открыла уголовное производство по ст. 206 УК Украины (противодействие законной хозяйственной деятельности). Спецслужба просила Генпрокуратуру возбудить ходатайство об аресте имущества телеканала, но генпрокурор Юрий Луценко якобы отказывается это делать, поскольку считает, что арестовывать имущество СМИ можно только в деле о госизмене или угрозе территориальной целостности. Поэтому в Генпрокуратуре, которая осуществляет контроль над следствием, намерены передать производство в МВД.

Фактический руководитель СБУ Иван Баканов не опроверг информацию о деле относительно рейдерства. Если же новый генпрокурор арестует имущество «112 Украина», Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сможет передать канал в управление компании, которая выиграет соответствующий конкурс.

Источники theБабель в правоохранительных органах и в окружении бывшего руководства канала утверждают, что видеообращение Подщипкова и уголовное производство в отношении канала выгодны руководителю Офиса президента Андрею Богдану. Он якобы стремится получить контроль над одним из самых влиятельных информканалов и вывести его из сферы влияния Медведчука. Богдан эту информацию пока не комментировал.