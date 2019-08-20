СБУ розслідує рейдерство щодо каналу «112 Україна», справу лобіює Богдан, фото — Ліга

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо рейдерського захоплення телеканалу «112 Україна». ЗМІ повідомляють, що справу лобіює керівник Офісу президента Андрій Богдан, який прагне отримати контроль над каналом.

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Кримінальне провадження відкрили за заявою колишнього номінального власника каналу Андрія Подщіпкова. Він нещодавно повернувся в Україну і звернувся до правоохоронних органів, повідомляє theБабель.

Доки Подщіпков був за кордоном, звинувачуючи владу у тиску, у квітні 2018 року «112 Україна» спершу продали Едуарду Кацу, а в грудні перепродали соратнику Віктора Медведчука Тарасу Козаку.

У червні цього року Подщіпков надіслав відеозвернення до президента Володимира Зеленського, у якому назвався єдиним законним власником каналу і заявив про його рейдерське захоплення.

Він вимагає притягнути до кримінальної відповідальності Едуарда Каца, Тараса Козака та Олександра Онищенка, який нібито домовлявся про купівлю «112 Україна» від імені п’ятого президента України Петра Порошенка.

Видання стверджує, що у серпні Служба безпеки на підставі заяви Подщіпкова відкрила кримінальне провадження за ст. 206 КК України (протидія законній господарській діяльності). Спецслужба просила Генпрокуратуру порушити клопотання про арешт майна телеканалу, але генпрокурор Юрій Луценко буцімто відмовляється це робити, оскільки вважає, що заарештовувати майно ЗМІ можна тільки у справі про держзраду або загрозу територіальній цілісності. Тому в Генпрокуратурі, яка здійснює контроль над слідством, мають намір передати провадження в МВС.

Фактичний керівник СБУ Іван Баканов не спростував інформацію про справу щодо рейдерства. Якщо ж новий генпрокурор арештує майно «112 Україна», Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зможе передати канал в управління компанії, яка виграє відповідний конкурс.

Джерела theБабель у правоохоронних органах та в оточенні колишнього керівництва каналу стверджують, що відеозвернення Подщіпкова і кримінальне провадження щодо каналу вигідні керівнику Офісу президента Андрію Богдану. Він нібито прагне отримати контроль над одним з найвпливовіших інформканалів та вивести його зі сфери впливу Медведчука. Богдан цю інформацію наразі не коментував.