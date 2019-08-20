Боротьба з корупцією: премію для викривачів пропонують виплачувати в Офісі президента, фото — Укрпрес

https://racurs.ua/ua/n125736-premiu-dlya-avtoriv-antykorupciynyh-rozsliduvan-proponuut-vyplachuvaty-v-ofisi-prezydenta.html

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Автори антикорупційних розслідувань, які завдають державі значних збитків, будуть заохочені матеріальною винагородою. Про таку схему мотивації викривачів корупції повідомили в Офісі президента.

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У нових законодавчих ініціативах глави держави йдеться про те, що викривачі корупційних діянь зможуть претендувати на 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди (хабара).

Крім того, держава гарантуватиме викривачам захист від переслідувань за розголошення інформації, відновлення порушених трудових прав, обіцяє конфіденційність повідомлень про корупцію. Про ці ініціативи повідомив заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка.

Викривачі можуть стати важливим інструментом подолання корупції за умови їхньої належної мотивації й захисту з боку держави, — заявив чиновник на зустрічі із журналістами та розслідувачами, яка відбулася 19 серпня на Банковій.

За словами Рябошапки, проекти законів, що готуються в Офісі президента, регламентують способи та порядок повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, процедури розгляду таких повідомлень, права та гарантії захисту викривачів, їхніх близьких осіб.

Викривачам корупції також нададуть право отримувати дані про стан розгляду наданої ними інформації, право на безоплатну правову допомогу. Відповідні законопроекти президент внесе у Раду як невідкладні для позачергового розгляду у парламенті.

Нагадаємо, що Верховна Рада дев’ятого скликання отримає для розгляду понад 300 законопроектів лише від фракції «Слуги народу». На розгляд нардепів насамперед винесуть проект змін до Конституції у частині зняття депутатської недоторканності та встановлення додаткових підстав для позбавлення мандата, зокрема, за кнопкодавство і прогули.

Напрацьовано й блоки економічних та антикорупційних законів, а також тих, що стосуються перезапуску судової та правоохоронної систем.