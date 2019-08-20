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Лісові пожежі на Канарах: 9 тис. осіб евакуйовано. Фото: www.dw.com

Лісові пожежі на Канарах: 9 тис. осіб евакуйовано (ФОТО, ВІДЕО)

20 сер 2019, 11:53
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Лісові пожежі на Канарах на острові Гран-Канарія почалися 18 серпня й досі не вщухають. Масштаби пожежі продовжують збільшуватися попри зусилля 600 пожежників та залучення гідролітака, який регулярно зливає на полум’я понад 1 млн л води.

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Вогнем охоплено 10 тис. га території на Гран-Канарія, популярному місці відпочинку, де проживають 900 тис. людей — це другий за чисельністю населення острів ланцюга Канарських островів. Про це повідомляє CNN.

Лісові пожежі на Канарах: 9 тис. осіб евакуйовано. Фото: CNN

Лісові пожежі на Канарах: 9 тис. осіб евакуйовано. Фото: CNN

Лісові пожежі на Канарах: 9 тис. осіб евакуйовано. Фото: CNN

Пожежі просуваються в двох напрямках у гірській місцевості острова. Вогонь ще не досяг житлових районів і туристичних зон, але зачепив природний парк Тамадаба, в якому ростуть найстаріші соснові ліси. Влада вже назвала ситуацію з пожежами безпрецедентною екологічною катастрофою. Гасінню вогню заважає стійка спека та сильні пориви вітру.

Масштабні лісові пожежі на Канарах вже зняли з космосу. Знімки опублікувала європейська служба Copernicus EMS, що надає дані про надзвичайні ситуації для оперативного реагування, повідомляють УНН.

Лісові пожежі на Канарах: 9 тис. осіб евакуйовано. Фото: Copernicus EMS

Лісові пожежі на Канарах: 9 тис. осіб евакуйовано. Фото: Copernicus EMS

Лісові пожежі на Канарах: 9 тис. осіб евакуйовано. Фото: Copernicus EMS

Між тим нагадаємо, що на минулих вихідних сталася смертельна пожежа в Одесі: в одному з бюджетних готелів згоріли дев’ятеро осіб, ще близько десятка перебувають у лікарнях.


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