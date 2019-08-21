Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ремонт моста в Станице Луганской готова начать Украина. Фото: Информатор

Заседание ТКГ в Минске: Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской

21 авг 2019, 20:37
999

Ремонт моста в Станице Луганской Украина готова начать 22 августа.

Loading...

Об этом представители украинской стороны заявили в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом 21 августа сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика о выполнении взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода из первой половины дня 22 августа 2019 года, — говорится в сообщении Олифер.

Пресс-секретарь Кучмы добавила, что к началу ремонтных работ необходимо демонтировать блокпост боевиков самопровозглашенной Луганской народной республики. Киев настаивает, что демонтажные работы должны быть одновременными и зеркальными. В Минске договорились, что все работы будет координировать специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Напомним, украинская сторона сегодня 20 августа начала демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения № 1 вблизи Станицы Луганской, однако представители вооруженных группировок не присоединились к синхронному демонтажу. Таким образом боевики самопровозглашенной ЛНР сорвали проведение ремонтных работ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Сущенко и четырех политзаключенных перевели в СИЗО «Лефортово»

В московский следственный изолятор «Лефортово» перевели украинского журналиста Романа Сущенко, политзаключенных Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Владимира Балуха

Новости Украины
21:13

«Нафтогаз» предлагает населению купить газ по летним ценам и использовать его зимой

Акционерное общество «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» запустила продажу газа населению по летним ценам. Использовать приобретенное голубое топливом можно зимой

Новости Украины
20:09

Богатырский турнир и автосоревнования: КГГА опубликовала программу мероприятий ко Дню Независимости

В Киеве на День Независимости Украины запланирован ряд интересных мероприятий, которые стоит посетить. Состоятся соревнования на ретро-автомобилях, забег в вышиванках, богатырский турнир и т. п

Новости Украины
16:23
Новости партнеров
Загрузка...