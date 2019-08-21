Ремонт моста в Станице Луганской готова начать Украина. Фото: Информатор

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Ремонт моста в Станице Луганской Украина готова начать 22 августа.

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Об этом представители украинской стороны заявили в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом 21 августа сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика о выполнении взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода из первой половины дня 22 августа 2019 года, — говорится в сообщении Олифер.

Пресс-секретарь Кучмы добавила, что к началу ремонтных работ необходимо демонтировать блокпост боевиков самопровозглашенной Луганской народной республики. Киев настаивает, что демонтажные работы должны быть одновременными и зеркальными. В Минске договорились, что все работы будет координировать специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Напомним, украинская сторона сегодня 20 августа начала демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения № 1 вблизи Станицы Луганской, однако представители вооруженных группировок не присоединились к синхронному демонтажу. Таким образом боевики самопровозглашенной ЛНР сорвали проведение ремонтных работ.