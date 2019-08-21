Украинский журналист Роман Сущенко. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n125805-suschenko-i-chetyreh-politzakluchennyh-pereveli-v-sizo-lefortovo.html

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Политзаключенного Романа Сущенко и еще четырех пленников Кремля перевели в СИЗО «Лефортово», где удерживают украинских военнопленных моряков.

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В следственном изоляторе подтвердили перевод пяти граждан Украины. Речь идет о Романе Сущенко, Владимире Балухе, Александре Кольченко, Николае Карпюке и Станиславе Клихе. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на информацию члена общественной наблюдательной комиссии Евгения Еникеева, который общался с тюремщиками.

Как известно, украинского журналиста Сущенко 4 июня 2018 года незаконно приговорили в России к лишению свободы сроком на 12 лет. Его обвинили и признали «виновным» в шпионаже в пользу Украины. Прошлой осенью его этапировали в колонию.

Ранее сообщалось, что адвокат Марк Фейгин заявил, что украинский журналист Роман Сущенко согласился отбывать срок заключения в Украине. Недавно он подписал соответствующие документы на предложение россиян.