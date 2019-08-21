Українським морякам суд у Москві продовжив арешт до жовтня. Фото: uatv.ua

https://racurs.ua/ua/n125800-viyskovopolonenyh-moryakiv-sud-zalyshyv-u-rosiyskomu-sizo-do-jovtnya.html

Ракурс

Московський міський суд 21 серпня відмовив у звільненні зі слідчого ізолятора українським морякам Військово-морських сил Збройних сил України.

Loading...

Термін тримання під вартою продовжено 13 військовополоненим. До 24 жовтня перебуватимуть у СІЗО Віктор Беспальченко, Володимир Варимез, Владислав Костишин, Олег Мельничуг, Сергій Чуліба, Юрій Без’язичний, Юрій Будзило, Володимир Лісовий, Богдан Небилиця, Євгеній Семидоцкий. Про це сьогодні повідомляє «Інтерфакс-Україна».

До 26 жовтня продовжено арешт стосовно Андрія Артеменка, Василя Сороки та Андрія Эйдера. Раніше, 16 серпня, суд визнав законним арешт 11 обвинувачених моряків. Засідання пройшло в закритому режимі.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Росія поверне українських військовополонених моряків додому до кінця серпня. Зазначається, що відповідні переговори про обмін громадянами між Україною і Росією досягли фінальної стадії. Крім моряків, до України можуть повернутися також засуджені в Росії українці.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року в акваторії Чорного моря російські кораблі атакували корабельну групу Військово-морських сил Збройних сил України. Російські військовослужбовці обстріляли броньовані катери, таранили буксир. Внаслідок агресії дістали поранення троє українців, всіх інших захопили в полон. РФ незаконно утримує їх на своїй території.