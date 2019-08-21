Украинским морякам суд в Москве продлил арест до октября. Фото: uatv.ua

https://racurs.ua/n125800-voennoplennyh-moryakov-sud-ostavil-v-rossiyskom-sizo-do-oktyabrya.html

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Московский городской суд 21 августа отказал в освобождении из следственного изолятора украинским морякам Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Срок содержания под стражей продлен 13 военнопленным. До 24 октября будут находиться в СИЗО Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничуг, Сергей Чулиба, Юрий Безъязычный, Юрий Будзило, Владимир Лесовой, Богдан Небыль, Евгений Семидоцкий. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс-Украина».

До 26 октября продлен арест в отношении Андрея Артеменко, Василия Сороки и Андрея Эйдера. Ранее, 16 августа, суд признал законным арест 11 обвиняемых моряков. Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Россия вернет украинских военнопленных моряков домой до конца августа. Отмечается, что соответствующие переговоры об обмене гражданами между Украиной и Россией достигли финальной стадии. Кроме моряков, в Украину могут вернуться также осужденные в России украинцы.

Напомним, 25 ноября 2018 года в акватории Черного моря российские корабли атаковали корабельную группу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Российские военнослужащие обстреляли бронированные катера, таранили буксир. Вследствие агрессии получили ранения три украинца, всех остальных захватили в плен. РФ незаконно удерживает их на своей территории.