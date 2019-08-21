Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: kommersant.ru

https://racurs.ua/n125806-lavrov-otreagiroval-na-sluhi-ob-osvobojdenii-ukrainskih-moryakov-i-politzakluchennyh.html

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Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, прокомментировал слухи об освобождении украинских военнопленных моряков и политических заключенных.

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По его словам, продвижение в вопросе обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной требует согласований. Об этом Лавров заявил 21 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Гайко Маасом в Москве, сообщает «Интерфакс-Украина».

Дипломат отметил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин в ходе двух телефонных разговоров обсуждали общее положение дел.

Они говорили об общем состоянии дел, прежде всего, об урегулировании ситуации на Донбассе, а также отдельных аспектах двусторонних отношений, в том числе и о ситуации с лицами, которые удерживаются по обе стороны российско-украинской границы, — заявил Лавров.

Министр заверил, что для обмена политзаключенными нужно согласовать конкретные правовые, технические и организационные аспекты. Лавров подчеркнул, что нужна «кропотливая работа на результат».

Напомним, российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Россия вернет украинских военнопленных моряков домой до конца августа. Отмечается, что соответствующие переговоры об обмене гражданами между Украиной и Россией достигли финальной стадии. Кроме моряков, в Украину могут вернуться также осужденные в России украинцы.