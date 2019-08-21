Президент РФ Владимир Путин. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n125807-rossiya-budet-razrabatyvat-rakety-sredney-i-menshey-dalnosti-putin.html

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, заявил, что Россия будет разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности.

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Готовые ракеты не будут размещать до тех пор, пока этого не будут делать Соединенные Штаты Америки в регионах, приближенных к РФ. Об этом Путин заявил 21 августа во время пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, сообщает РИА «Новости».

Россия не будет размещать ракеты, а мы будем, конечно, работать над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор, пока в том или ином регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства, — заверил глава РФ.

Путин добавил, что разочарован испытанием крылатой ракеты, которое прошло в США. Российский лидер подчеркнул, что такие действия могут «обострять ситуацию в мире».

Ранее сообщалось, что на днях на острове Сан-Николас, штат Калифорния, американские военные успешно испытали крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд. Снаряд успешно вышел из наземной пусковой установки и точно поразил цель после более чем 500 км полета.

Напомним, в августе Соединенные Штаты прекратили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон обвинил Россию в нарушении договора и сказал, что это препятствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой.

Россия тоже прекратила участие в ДРСМД. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские конструкторы и инженеры начнут работать над созданием новых видов ракет.