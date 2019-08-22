Меркель та Джонсон виступили проти повернення РФ до «Великої вісімки». Фото: kommersant.ru

https://racurs.ua/ua/n125811-rosiya-u-velykiy-visimci-tramp-povtorno-zaklykav-povernuty-rf-do-g8-merkel-ta-djonson.html

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Президент США Дональд Трамп повторно заявив, що підтримує повернення Росії до складу «Великої вісімки».

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Господар Білого дому вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін у 2014 році «абсолютно перехитрив президента Обаму щодо Криму та інших речей, перетнув червону лінію». Про це заявив Трамп 21 серпня, передає «Голос Америки».

Я думаю, що Росія має бути частиною цього, бо ми прагнемо миру у світі, торгівлі та інших речей, — зазначив Трамп та наголосив, що РФ варто повернути до «Великої вісімки», щоб не витрачати час, «говорячи про Росію під час цих зустрічей».

Проти повернення Росії в G8 виступили канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Видання Euronews повідомило, що лідери не підтримали ідею Трампа про відновлення формату G8, який існував до 2014 року. Вони наголосили, що в питанні України за цей час не було досягнуто достатнього прогресу.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту США Дональду Трампу запросити Російську Федерацію на саміт «Великої вісімки» у 2020 році. Глава Білого дому на цю пропозицію погодився. Очікується, що Трамп порушить питання про участь Росії у переговорах з іншими лідерами країн.