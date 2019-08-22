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Меркель та Джонсон виступили проти повернення РФ до «Великої вісімки». Фото: kommersant.ru

Росія у «Великій вісімці»: Трамп повторно закликав повернути РФ до G8, Меркель та Джонсон виступили проти

22 сер 2019, 09:17
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Президент США Дональд Трамп повторно заявив, що підтримує повернення Росії до складу «Великої вісімки».

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Господар Білого дому вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін у 2014 році «абсолютно перехитрив президента Обаму щодо Криму та інших речей, перетнув червону лінію». Про це заявив Трамп 21 серпня, передає «Голос Америки».

Я думаю, що Росія має бути частиною цього, бо ми прагнемо миру у світі, торгівлі та інших речей, — зазначив Трамп та наголосив, що РФ варто повернути до «Великої вісімки», щоб не витрачати час, «говорячи про Росію під час цих зустрічей».

Проти повернення Росії в G8 виступили канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Видання Euronews повідомило, що лідери не підтримали ідею Трампа про відновлення формату G8, який існував до 2014 року. Вони наголосили, що в питанні України за цей час не було досягнуто достатнього прогресу.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту США Дональду Трампу запросити Російську Федерацію на саміт «Великої вісімки» у 2020 році. Глава Білого дому на цю пропозицію погодився. Очікується, що Трамп порушить питання про участь Росії у переговорах з іншими лідерами країн.


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Росія у «Великій вісімці»: Трамп повторно закликав повернути РФ до G8, Меркель та Джонсон виступили проти

Думки лідерів США, Німеччини та Великої Британії щодо повернення Росії до складу «Великої вісімки» розділилися. Вашингтон виступає за повернення РФ до G8, проти цього виступають Берлін та Лондон

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