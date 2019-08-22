Меркель и Джонсон выступили против возвращения РФ в «Большую восьмерку». Фото: kommersant.ru

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Президент США Дональд Трамп повторно заявил, что поддерживает возвращение России в состав «Большой восьмерки».

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Хозяин Белого дома считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин в 2014 году «абсолютно перехитрил президента Обаму в отношении Крыма и других вещей, пересек красную линию». Об этом заявил Трамп 21 августа, передает «Голос Америки».

Я думаю, что Россия должна быть частью этого, потому что мы хотим мира в мире, торговле и других вещей, — отметил Трамп и подчеркнул, что РФ стоит вернуть в «Большую восьмерку», чтобы не тратить время, «говоря о России во время этих встреч».

Против возвращения России в G8 выступили канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Издание Euronews сообщило, что лидеры не поддержали идею Трампа о возобновлении формата G8, который существовал до 2014 года. Они подчеркнули, что в вопросе Украины за это время не было достигнуто достаточного прогресса.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу пригласить Российскую Федерацию на саммит «Большой восьмерки» в 2020 году. Глава Белого дома на это предложение согласился. Ожидается, что Трамп поднимет вопрос об участии России в переговорах с другими лидерами стран.