Дональд Трамп снова обвинил Украину в подорожании дизтоплива. Фото:

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Президент США Дональд Трамп вчергове звинуватив Україну в рості цін на паливо.

Американський лідер заявив, що причиною подорожчання в Сполучених Штатах дизельного палива стали удари України по російських НПЗ, а не розпочата ним війна на Близькому Сході й блокування протоки Ормуз. Про це Трамп заявив у Білому домі, трансляцію вела його адміністрація.

Знаєте, дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю, — йдеться в заяві.

За його словами, якби Україна не атакувала російські НПЗ, то американці не мали б проблем з дизпаливом. А так, як стверджує Трамп, причина проблеми — Україна та РФ.

Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного палива, — зазначив він.

Нагадаємо, у вересні президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови просив президента України Володимира Зеленського припинити бити по НПЗ у Росії. Американський лідер наголошував, що ці атаки підвищують світові ціни на дизельне паливо.