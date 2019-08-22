США заплатят 5 млн долл. за информацию о главарях ИГИЛ. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n125810-ssha-naznachili-voznagrajdenie-v-5-mln-doll-za-informaciu-o-glavaryah-igil.html

Ракурс

Правительство Соединенных Штатов Америки готово выплатить награду в 5 млн долл. за информацию о нахождении трех главарей террористической организации ИГИЛ.

Loading...

Американскую власть интересует местонахождение террористов «Исламского государства» Аджи Абдалле, Хаджи Хамида и Хаджи Тейсире. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагусу во время пресс-брифинга, передает «Новое время».

Все, кто владеют информацией, заслуживающей доверия и касающейся любого из этих лиц, могут получить вознаграждение в размере до 5 млн долл., — заявила Ортагус.

Напомним, в апреле террористическая организация «Исламское государство» впервые за пять лет опубликовала видео со своим якобы живым лидером Абу Бакром аль-Багдади. За последние годы уже несколько раз считалось, что глава террористов погиб в результате авиаударов, подрыва или был отравлен. Эти слухи подпитывались длительным отсутствием видео с лидером «Исламского государства».

Ранее сообщалось, что в марте территорию Сирии полностью освободили от боевиков «Исламского государства». Подразделения «Демократических сил Сирии» (SDF) успешно штурмовали и уничтожили террористов, которые контролировали город Багуз.