США заплатять 5 млн дол. за інформацію про ватажків ІДІЛ. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n125810-ssha-pryznachyly-vynagorodu-v-5-mln-dol-za-informaciu-pro-vatajkiv-idil.html

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Уряд Сполучених Штатів Америки готовий виплатити нагороду в 5 млн дол. за інформацію про знаходження трьох ватажків терористичної організації ІДІЛ.

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Американську владу цікавить місцезнаходження терористів «Ісламської держави» Аджі Абдаллі, Хаджі Хаміда та Хаджі Тейсіре. Про це заявила офіційний представник Державного департаменту США Морган Ортагусу під час прес-брифінгу, передає «Новое время».

Всі, хто володіють інформацією, що заслуговує на довіру та що стосується будь-кого з цих осіб, можуть отримати винагороду в розмірі до 5 млн дол., — заявила Ортагус.

Нагадаємо, у квітні терористична організація «Ісламська держава» вперше за п’ять років опублікувала відео зі своїм нібито живим лідером Абу Бакром аль-Багдаді. За останні роки вже кілька разів вважалося, що очільник терористів загинув внаслідок авіаударів, підриву чи був отруєний. Ці чутки підживлювалися тривалою відсутністю відео з лідером «Ісламської держави».

Раніше повідомлялося, що у березні територію Сирії повністю звільнили від бойовиків «Ісламської держави». Підрозділи «Демократичних сил Сирії» (SDF) успішно штурмували й знищили терористів, які контролювали місто Багуз.